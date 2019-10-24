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Депутата шести созывов Госдумы лишили неприкосновенности из-за аварии

Политика
17:36, 24 октября 2019

Депутаты Государственной думы приняли решение лишить неприкосновенности своего коллегу-единоросса Николая Герасименко, который находится в нижней палате парламента уже шесть созывов.

Это было сделано из-за ДТП, в котором он принял участие. По данным агентства «Москва», Герасименко на своем Lexus сбил мотоциклиста, после чего якобы покинул место ДТП. 

При этом, как сообщают РИА Новости, сам депутат подтвердил факт происшествия, подчеркнув, что сам он не скрывался, а у пострадавшего не было значительных травм.

Глава думской комиссии по контролю за доходами и этике Отари Аршба сообщил, что лишение неприкосновенности — процедурный вопрос. Без него суд не может изучить обстоятельства ДТП, заявил он.

В случае признания его вины депутату может гразить штраф до 25 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет по административной статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Теги: Госдума, "Единая Россия"

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