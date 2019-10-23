Вопрос о расширении НАТО военной помощи Украине решится в течение двух дней

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Брюсселе от имени военно-политического союза призвал расширить военную помощь Украине, передает Deutsche Welle.

Столтенберг объяснил, что этот вопрос будет решаться в течение двух следующих суток на встрече министров обороны стран НАТО. Через неделю же Киев и Одессу посетят эксперты североатлантического союза с целью оценки состояния украинской армии.

Кроме этого, как сообщается на сайте организации, глава НАТО прокомментировал встречу президентов России и Турции, заявив, что признаки политического урегулирования конфликта в Сирии вселяют оптимизм, однако судить о результатах пока рано.