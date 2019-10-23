Власти Гонконга официально отозвали закон об экстрадиции в Китай после протестов

Министр безопасности Гонконга Джон Ли объявил об окончательном отзыве закона об экстрадиции правонарушителей в Китай.

Напомним, в летние месяцы известие о принятии этой инициативы вызвало недовольство у большого числа жителей Гонконга, которые посчитали, что закон об экстрадиции может быть использован властями Китая для борьбы с политическими оппонентами. Позднее демонстрации переросли в уличные многотысячные протесты и столкновения с полицией. Власти автономии неоднократно заявляли об отказе от законопроекта, однако протестующие требовали официально отозвать документ и продолжали выступать под лозунгами защиты суверенитета Гонконга от притязаний Китая.

Как передает Associated Press со ссылкой на министра безопасности автономии, спустя нескольких месяцев митингов власти Гонконга объявили о выполнении требований граждан и официально отозвали закон об экстрадиции.