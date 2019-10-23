Кремль обвинил Вашингтон в предательстве курдов

Дмитрий Песков заявил, что США, которые до этого поддерживали курдов, по факту предали их, вынудив воевать с Турцией.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, передает «РИА Новости». Ранее Джеффри говорил о том, что курды вряд ли покинут обозначенные в договоренностях территории.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», – сказал Песков. По его словам, если курдские формирования не уйдут, то «придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции», в результате чего курды «попадут под каток турецкой армии».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российская военная полиция приступила к патрулированию передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа.

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию «Источник мира». Вашингтон и Анкара 17 октября заявили, что договорились о приостановке военных действий на 120 часов. Этот срок закончился вечером 22 октября.