Федотов заявил, что был "несколько озадачен" назначением Фадеева главой СПЧ

Экс-председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал, что «несколько озадачен» назначением на его пост члена высшего совета «Единой России» Валерия Фадеева.

«Конечно, я бы предпочел на месте Фадеева видеть другого человека — того, кто больше занимается сферой правозащиты, чем развитием гражданского общества», — сообщил он в интервью газете «Ведомости».

По его словам, в Администрации президента обсуждалась возможность оставить Федотова, отделив от поста председателя СПЧ должность советника президента, из-за которой и вводится возрастное ограничение, но он отказался, аргументировав свое решение нежеланием «ослабить позиции совета [по правам человека], уменьшить аппаратный вес [СПЧ]». Также, по его мнению, это решало «незамысловатый, но очень житейский» вопрос о необходимости главе СПЧ «зарабатывать на жизнь».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности председателя СПЧ Михаила Федотова, назначив вместо него экс-главу Общественной палаты РФ Валерия Фадеева. Выяснилось также, что Федотов и другие выведенные из состава совета по регламенту остаются экспертами при нем.