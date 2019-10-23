Экс-капитан команды КВН "Сборная РУДН" стал постпредом главы Калмыкии

Бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России.

Об этом глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем Instagram. «Уверен, он [Сангаджи Тарбаев] сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», — объяснил Хасиков свое решение.

Напомним, летом текущего года Sobesednik.ru писал, что бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев претендовал на пост сенатора от Калмыкии, однако уступил другому кандидату — экс-главе региона Алексею Орлову.