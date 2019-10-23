Американский стратегический самолет B-52H сымитировал бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.

Из данных, представленных мониторинговым ресурсом PlaneRadar, тренировочный полет американских самолетов над Черным морем проходил 19 октября и продолжался в течение 12 часов. Уточняется, что в маневрах также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз командования Вооруженными силами США в Европе отмечает, что один из бомбардировщиков B-52H Stratofortress во время тренировочного полета сымитировал бомбардировку Крыма.

Агентство также напоминает, что Boeing B-52H Stratofortress создавался в период с 1952 по 1962 год. Согласно замыслу конструкторов, он способен был доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.