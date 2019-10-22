РАНХиГС покинул социолог, констатировавший усиление недовольства россиян властью

Социолог Сергей Белановский объявил, что покидает РАНХиГС по той же причине, по которой Екатерина Шульман ушла из СПЧ.

Об этом ученый написал на своей странице в Facebook. «С 1 января я больше не работаю в РАНХиГС. Вероятно, по той же причине, по которой Валерий Соловей больше не работает в МГИМО, а Екатерина Шульман и ее коллеги больше не являются членом СПЧ», — отметил он.

Znak.com отмечает, что Белановский был автором исследования, опубликованного Российской академией народного хозяйства и госслужбы весной. В нем, в частности, констатировалось усиление негативного отношения общества к власти и президенту.

Напомним, минувшим летом политолог, профессор кафедры рекламы и связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей написал заявление на увольнение по собственному желанию, объяснив это тем, что вуз не желает иметь с ним дел по «политическим причинам». А накануне, 21 октября, Владимир Путин своим указом исключил из Совета по правам человека при президенте России ряд правозащитников, в том числе Екатерину Шульман, Павла Чикова и бывшего главу СПЧ Михаила Федотова, которого позднее решили оставить при совете в должности эксперта.