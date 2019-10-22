Новый глава СПЧ заявил, что сосредоточится на защите социальных прав россиян

Журналист, член высшего совета «Единой России» Валерий Фадеев рассказал, чем будет заниматься СПЧ под его руководством.

Ранее Sobesednik.ru писал, что вместо отправленного в отставку 70-летнего Михаила Федотова Совет по правам человека при президенте России возглавил секретарь Общественной палаты РФ единоросс Валерий Фадеев.

После своего назначения Фадеев дал интервью газете «Коммерсант», где обозначил круг проблем, которыми совет будет заниматься под его руководством. В частности, новый глава СПЧ рассказал, что намерен сделать акцент на защите и отстаивании социальных прав россиян.

«Ни в коем случае не умаляя важность политических прав и свобод, я считаю, что права социальные недостаточно заметны в общественно-политическом поле. В стране очень много неравенства, особенно в небольших городах, в депрессивных регионах. У людей очень мало возможностей реализовать свои права — на достойную оплату труда, на жилье, на медицинское обслуживание и так далее. И мне кажется, это не менее важно, чем отстаивание политических прав и свобод», — рассказал он.

По словам Фадеева, социальные права связаны с политическими «только отчасти». В качестве примера он привел ситуацию в КНР, где при коммунистическом режиме удалось существенно сократить бедность: «У них достаточно жесткий коммунистический режим — и при этом рыночная экономика. Там 40 лет назад половина населения были нищими. А сегодня нищими остаются всего миллионов двадцать. Они смогли решить проблему нищеты страны».

Напомним, вместе с предыдущим главой СПЧ президент РФ своим указом исключил из совета также руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, главу ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павла Чикова, главу комиссии СПЧ по избирательным правам Илью Шаблинского и члена СПЧ Екатерину Шульман. После отставки Федотова совет также покинула бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова, заявив, что она не соглашалась работать в СПЧ при другом руководителе. Кроме того, Морщакова назвала неубедительной информацию о том, что отставка бывшего главы совета связана с его 70-летним юбилеем. В СМИ до этого также появлялась точка зрения, согласно которой Федотова сместили с поста из-за того, что он выступал в поддержку фигурантов «московского дела». В Кремле же все перестановки в СПЧ называют обычной ротацией.