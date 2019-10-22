Аудиторы Счетной палаты раскритиковали Минкавказ за нереализованные проекты

Анализ аудита средств, потраченных на инвестиционные проекты развития регионов Северного Кавказа, котрый провела Счетная палата, выявил неэффективность их расходования.

Как говорится в опубликованном заключении ведомства, меры господдержки не привели к ожидаемым результатам, в частности, отмечается отсутствие серьезных улучшений инвестиционного климата, малое число завершенных проектов, а также сохранение напряженности на рынке труда. Специалисты отмечают сложность, непрозрачность и возможные коррупционные риски в механизме отбора, финансирования и реализации инвестиционных проектов.

«Взаимоотношения между субъектами, акционерными обществами и инвесторами на федеральном уровне детально не урегулированы. В результате это приводит к разному пониманию процедуры предоставления инвестиций и утрате контроля за использованием средств федерального бюджета», — приводят в пресс-службе ведомства слова аудитора Счетной палаты Светланы Орловой.

Отмечается, что Минкавказ несвоевременно утвердил инвестпроекты на 2019 год, из-за чего возникает риск не уложиться по срокам с их реализацией.

«Стратегия развития СФКО была разработана еще в 2010 году и с тех пор не актуализировалась. В результате предусмотренные в Стратегии приоритетные и перспективные проекты не связаны с инвестпроектами, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета», — также отмечает Орлова.

При этом Минкавказ согласился с результатами аудита. Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев отметил, что речь идет не о неэффективном использовании бюджетных средств, а о «задержке сроков их [инвестпроектов] реализации», которая произошла из-за плохо оцененных факторов, повлиявших на процесс.

Как отмечает «КоммерсантЪ», авторы новой версии госпрограммы развития макрорегиона хотят уменьшить долю государственного участия за счет привлечения частных инвесторов. В докладе же говорится, что «не выполняется и показатель по объему внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объема, в 2018 году — 36%».

За 2017–2018 годы регионам было направлено 8,8 миллиарда рублей, 5,3 миллиарда из них были бюджетными средствами. В 2019 году из бюджета было выделено ещё 2,4 миллиарда рублей. Как отмечают аудиторы, из 27 проектов были реализованы лишь девять, что привело к созданию 577 рабочих мест, притом что в среднем их ежегодно там создается около 70 тысяч. Как отметили в Минкавказа, после аудита были реализованы ещё три проекта, а число произведенных рабочих мест увеличилось до 774.