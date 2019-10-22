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СПЧ превратится в придаток Кремля?

Политика
09:04, 22 октября 2019
«Собеседник» №40-2019

Николай Сванидзе
Николай Сванидзе

На минувшей неделе в Совете при президенте РФ по правам человека заговорили о скорой отставке Михаила Федотова (председателю СПЧ исполнилось 70 лет, то есть он достиг предельного возраста нахождения на госслужбе) и возможном назначении на его место главы Общественной палаты Валерия Фадеева. В понедельник слухи подтвердились полностью.

Валерий Фадеев работал на «Первом канале», в 2012 году был доверенным лицом Путина на выборах, также он входит в высший совет «Единой России». Ряд экспертов уже высказались в том духе, что в случае утверждения кандидатуры Фадеева СПЧ окончательно превратится в придаток Кремля. В самом совете собирали подписи под обращением к президенту против отставки Федотова.

Ситуацию мы попросили прокомментировать члена СПЧ Николая Сванидзе.

Скажите, а чем так катастрофически плох Валерий Фадеев, что только возможность его назначения на место Михаила Федотова вызвала такой скандал?

– О Валерии Фадееве ничего плохого сказать не могу. Да и скандальности в данной ситуации никакой нет – есть только слухи, на которых все базируется. Просто сама по себе возможность отставки Михаила Федотова вызвала сильное огорчение у большей части членов совета. Вот и все.

 

Наивный вопрос: откуда вообще возник г-н Фадеев? В совете ведь немало достойных людей, способных заменить Федотова в случае отставки.

– Это вопрос не ко мне. Председателя СПЧ назначает только президент. 

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №40-2019 под заголовком «СПЧ превратится в придаток Кремля?».

Теги: Путин

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Рисунок: Камиль Бузыкаев

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