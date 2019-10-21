Путин осудил политику "выкачивания сверхдоходов" из Африки странами Запада

Президент РФ Владимир Путин высказался против «выкачивания сверхдоходов» из Африки странами Запада, который, по его мнению, «прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран», передает ТАСС.

Он считает, что Запад «эксплуатирует континент без оглядки и на людей живущих здесь, и на экологические и другие риски», а для того, чтобы никто не мешал им в этом, они также мешают налаживанию дружеских отношений России и Африканских государств. По его словам, что Москва готова к «цивилизованной конкуренции» за влияние в Африке.

«Мы не обуславливаем свою поддержку, предлагаемые совместные проекты развития политическими или иными условиями, так называемыми эксклюзивными, а на деле кабальными экономическими и торговыми преференциями, не навязываем свою позицию, а уважаем предложенный самими африканцами принцип "африканским проблемам — африканские решения"», — заявил он.

Он также отметил, что Россия активно сотрудничает со спецслужбами и правоохранительными органами континента, стараясь помогать в борьбе с терроризмом, преступностью и нестабильностью в регионе. По его словам, за пять лет 2,5 тысячи африканских военнослужащих прошли обучение в «военно-образовательных организациях» Минобороны России.

Подобные взаимодействия направлены, как заявил Путин, на урегулирование внутренних конфликтов и стабилизации положения стран. «В свою очередь, ожидаем, что наши партнеры создадут необходимые стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, механизмы защиты вложений, обеспечат благоприятный инвестиционный климат», — подчеркнул президент.