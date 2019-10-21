Госдума предлагает жестко штрафовать иностранные СМИ за нарушения при выборах

Для зарубежных медиа предлагают ввести штрафы в размере 4% от оборота за нарушение избирательного законодательства РФ.

Как пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда фракции «Единой России», члена совета Госдумы Альдаби Шхагошева, соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Авторы инициативы считают необходимым ввести категорию «иностранные СМИ», под которую будут попадать медиаресурсы, зарегистрированные за рубежом.

Кроме того, депутаты хотят поменять статью 5.11 КоАП РФ («Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом»). В нее предлагается внести формулировку «наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 2,3 миллиона рублей до 3,5 миллиона рублей или 4% от суммы выручки оборота продукции СМИ за год их деятельности».

В данный момент за нарушение статьи 5.11 КоАП, в том числе за предвыборную агитацию в день тишины, граждане штрафуются на 1–1,5 тысячи рублей, должностные лица — на 2-3 тысячи рублей. Организациям может грозить штраф размером от 20 до 30 тысяч рублей. Между тем, отмечают депутаты, во Франции, например, нарушение дня тишины влечет за собой штраф суммой в 75 тысяч евро для гражданских лиц и до 400 тысяч – для СМИ.

Шхагошев пояснил, что «в последнее время нарушения со стороны иностранных СМИ в России стали массовыми». По его словам, отсутствие жестких норм позволяет зарубежным ресурсам «халатно относиться ко всей системе власти в России». В качестве примера он привел немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle, которая отказалась участвовать в думском расследовании вмешательства во внутренние дела России.