Депутат от "Слуги народа" хочет отменить закон, публично поддержанный Зеленским

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский предложил отменить закон «Об очищении власти», приняты при президенте Порошенко.

Европейский суд по правам человека признал увольнения сразу пяти бывших украинских чиновников по этому закону не соответствующими нормам конвенции и присудил им компенсации от 5300 до 6500 евро, сообщает «КоммерсантЪ».

«Указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными»,— отмечается в решении ЕСПЧ.

«Закон о люстрации — это закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности», — написал на своей странице в Facebook депутат Максим Бужанский.

Ранее президент страны Владимир Зеленский поддержал люстрацию и хотел использовать закон против чиновников времен своего предшественника Петра Порошенко: «Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить». При этом Зеленский подчеркивал, что действие этого закона является лишь общественной оценкой, но не юридической.

Отмечается, что Конституционный суд Украины уже несколько месяцев не может вынести решение по данному закону.