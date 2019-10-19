Министерство энергетики США отклонило запрос демократов по импичменту президента

Минэнерго США отказалось выдать документы, запрошенные демократами для проведения процедуры импичмента Дональда Трампа.

Министерство энергетики США отклонило запрос демократов из палаты представителей конгресса, связанный с расследованием в рамках процедуры импичмента главы государства. Соответствующее письмо, опубликованное изданием Politico, было направлено представителем минестерства главам трех комитетов палаты представителей.

Свое решение Минэнерго объяснило тем, что палата представителей полного состава не голосовала по процедуре импичмента, а также тем, что информация, содержащаяся в запрошенных документах, является конфиденциальной.

Демократы направили запрос в министерство 10 октября, надеясь получить неободимые документы до 18-го.

Напомним, поводом для начала процедуры импичмента стал июльский телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американского лидера обвинили в давлении на Киев. По мнению демократов, Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины, с целью заручиться поддержкой в попытке переизбраться на второй срок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов расследовать любые нарушения закона, но не по приказу из-за рубежа.