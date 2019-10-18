Курды обвинили Анкару в нарушении перемирия на сирийской территории

«Силы демократической Сирии» заявили, что Турция продолжает атаковать вопреки соглашению о прекращении военных действий.

«Несмотря на соглашение о прекращении боевых действий, турецкие налеты и артиллерийские атаки по нашим позициям и мирному населению продолжаются», – передает ТАСС заявление курдских «Сил демократической Сирии» (СДС).

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящих 22 октября переговорах с Владимиром Путиным намерен обсудить интересы Москвы и Дамаска при создании зоны безопасности в Сирии.

Напомним, 9 октября Турция объявила начале операции «Источник мира» на севере Сирии, целью которой заявлено создание буферной зоны. По замыслу турецких властей, она должна стать защитным поясом для турецкой границы и даст возможность вернуться из Турции сирийским беженцам.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военных действий Турции на 120 часов, чтобы дать возможность курдским отрядам покинуть пограничную зону безопасности. Тем не менее уже 18 октября СМИ сообщили, что в районе сирийского населенного пункта Рас-эль-Айн, где проживают в основном курды, возобновились боевые действия.