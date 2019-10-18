Игорь Додон рассказал о перспективах получения газа из РФ в обход Украины

При продлении контракта Кишинева с «Газпромом» будет рассмотрена возможность получения газа в любой точке доставки.

Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает «РИА Новости» со ссылкой на его страницу в Facebook.

Молдавский лидер расказал, что провел рабочую встречу с председателем административного совета АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном. «Я был проинформирован о наличии принципиальной договоренности на уровне "Газпрома" и "Молдовагаз" о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа», – написал Додон. По его словам, Чебан обозначил предпосылки для снижения закупочной цены на российский газ с 2020 года и сообщил, что в текущем году роста тарифов не будет.

Игорь Додон отметил, что хотя «есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины», заключение контракта с «Газпромом» предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими странами, в то время как газовые операторы этих государств обеспечат транспортировку до границы с Молдавией «в соответствии с существующими правилами».

Сейчас Кишинев закупает газ у России по договору, который был подписан в 2008 году. Контракт заканчивается 31 декабря.

Напомним, 7 сентября в Москве состоялась встреча президентов Молдавии и России Игоря Додона и Владимира Путина, в ходе которой они договорились о снижении цен на газ при поставке природного ресурса в республику с 1 октября. Тогда же Молдавия выразила обеспокоенность в связи с возможным прекращением поставок газа через Украину.