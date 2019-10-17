Трамп призвал Эрдогана "не быть дураком", а он выбросил его письмо в урну

Американская журналистка Триш Риган опубликовала в своем твиттере письмо, отправленное президентом США Дональдом Трампом главе Турции Реджепу Эрдогану, его содержание подтвердили в Белом доме, пишет «Медуза».

Оно датировано 9 октября — днем, когда началась турецкая военная операция «Источник мира». В письме Трамп призвал Эрдогана «не подводить весь мир», и пойти на переговоры с курдским генералом Мазлумом. «Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики — а мне придется это сделать», — говорит американский лидер.

Он также призвал турецкого лидера «не упрямиться» и «не быть дураком», а также пообещал ему «хорошую сделку». Однако, как сообщает источник «Турецкой службы Би-би-си», в Турции сочли письмо «лишенным дипломатической вежливости», а Эрдоган после прочтения «выбросил его в урну», сообщает Русская служба Би-би-си.

Как сообщалось ранее, Эрдоган к совету коллеги не прислушался и начал операцию, после которой Минфин США объявил о санкциях против трех министров и двух министерств Турции, а в Турции заявили, что это сделает страну только сильнее.

Политику Белого дома в отношении сирийского вопроса не поддержали и в Конгрессе США: встреча Трампа с парламентариями сорвалась из-за взаимной ругани. Представители Демократической партии Нэнси Пелоси и Чак Шумер покинули собрание после того, как упрекнули президента в создании угрозы терроризма в связи с выводом войск из Сирии, а в ответ Трамп назвал Пелоси «третьесортным политиком». Как считает лидер республиканской партии Кевин Маккарти, «погорячились обе стороны», передает РБК.

Сегодня стало известно, что армия США оставила свою позицию в 150 км к востоку от Алеппо, разбомбив истребителями бывший цементный завод, на котором могло оставаться американское снаряжение.