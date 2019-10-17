Слова Лукашенко о вмешательстве Богачевой в выборы в США удалили из расшифровки

Президент Белоруссии раскритиковал Соединенные Штаты и российские СМИ из-за ситуации с задержанием Анны Богачевой.

Напомним, россиянка Анна Богачева 13 октября была задержана в Минске по запросу США, которые обвинили ее во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Спустя двое суток после данного инцидента стало известно, что Богачеву отпустили и она вместе с семьей возвращается в Россию.

Как передает Sputnik Беларусь, 17 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал произошедшее. На встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным Лукашенко поднял тему Богачевой, заявив сначала о своей лояльности России: «Это идеология, и из меня это не выбить».

«Здесь целая революция поднялась в связи с опросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы. Да, вмешивалась в президентские выборы — это я говорю, вмешивалась даже без якобы», — цитировало белорусского лидера издание. Позднее последняя часть этого высказывания была удалена с сайта издания и сохранилась лишь в его telegram-канале.

Кроме того, задержание Богачевой в Минске Лукашенко объяснил тем, что власти страны были обязаны разобраться в ситуации, однако сразу отпустили россиянку, когда узнали суть выдвигаемых против нее обвинений.

В связи с этим президент Белоруссии осудил действия Соединенных Штатов, а также российских СМИ и telegram-каналов, которые занимались «накруткой ситуации».