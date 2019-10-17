РБК узнал о скорой отставке главы Еврейской АО Левинталя из-за низких рейтингов

Близкие к администрации президента РФ источники сообщили, что в Кремле уже приняли решение об увольнении губернатора ЕАО.

Об этом со ссылкой на своих собеседников в АП сообщает РБК. Ранее имя Александра Левинталя уже называлось среди возможных претендентов на увольнение текущей осенью, однако теперь издание подчеркивает, что решение об отставке главы Еврейской автономной области якобы уже принято окончательно.

По словам одного из источников РБК, это связано со стабильно низкими рейтингами Левинталя. Второй собеседник издания отметил, что Еврейская автономная область является депрессивным регионом, и низкие рейтинги у руководителей не являются сюрпризом. Однако если Левинталя оставят на его посту, Кремль тем самым покажет, что «пусть там все умирает и дальше».

При этом губернатор, предположительно, и сам не стремится руководить регионом еще один срок.