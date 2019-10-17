Путин предлагает выйти из соглашения о комиссии по нарушениям в военное время

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на выход из мирового соглашения, признающего комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.

В 1977 году СССР ратифицировал Дополнительный протокол I к четвертой Женевской конвенции, которая и учредила эту комиссию. Путин поясняет, что начиная с 1991 года она фактически не выполняет своих функций и в ней нет российских представителей, хотя РФ ежегодно платит взносы в её бюджет.

Другими причинами он назвал «существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки» и «риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств».