Песков заявил, что дипломаты из США должны соблюдать режимные ограничения в РФ

В Кремле прокомментировали инцидент с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.

Ранее российский МИД заявил, что направит Соединенным Штатам ноту в связи с нарушением американскими дипломатами правил въезда на режимные объекты.

Как передает газета «Ведомости», комментируя инцидент с троими задержанными в Северодвинске представителями американского диппредставительства, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос не относится к юрисдикции Кремля.

«Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США», — пояснил Песков, добавив, что в России существует система уведомлений при посещении определенных территорий и предприятий, которой должны придерживаться все без исключения.