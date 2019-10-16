Встреча Путина и Эрдогана будет посвящена конфликту Турции и официальной Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главной темой визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Москву станет урегулирование ситуации в Сирии, пердает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел с главой Турции телефонные переговоры, в ходе которых обсудил проблему Сирии, в частности «необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства»

По словам Лаврова, речь в Москве пойдет об обеспечении «суверенитета и территориальной целостности Сирии при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирований». Министр также отметил, что «взрывоопасная политика США» направлена на «развал Сирии» путем «создания квазигосударственных образований».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, заявил, что вопрос урегулирования конфликта в Сирии необходимо решать с Россией, интересы которой в Сирии совпадают с интересами Парижа.

Тем временем сенатор Линдси Грэм заявил о своем намерении внести в Конгресс законопроект о санкциях против Турции, сообщает Reuters. В документ входят санкции против представителей руководства страны вплоть до президента Эрдогана, включающие ограничение выдачи виз официальным лицам Турции. Кроме этого в законопроекте говорится о мерах против государства из-за закупки им российских ЗРК С-400, о рестрикциях в отношении энергетического сектора страны и запрете на оказание США военной помощи Турции.

Как сообщает Reuters, накануне после того, как турецкие войска подошли слишком близко к месту дислокации американских военных, около войск Турции совершили маневр американские ВВС. Это, как считают в агентстве, было сделано «для демонстрации силы».