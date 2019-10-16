ООН может устроить арбитраж с США из-за истории с визами россиянам

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что в Организации объединенных наций предлагают устроить арбитраж между генсеком организации и США как площадкой штаб-квартиры ООН в связи с невыдачей виз части делегатов из России, передает ТАСС.

По словам Кузьмина, Россия с этой позицией согласна, как и другие страны. Решающее слово в этом вопросе остается за генеральным секретарем ООН.

«Заместитель генерального секретаря фактически поддержал нашу позицию. Она заключается в том, что США нарушили свои обязательства в отношении виз», — сообщает Кузьмин.

Также он заявил, что Москва будет последовательно избегать организации важных международных встреч в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что 10 российским дипломатам не выдали визы США, хотя они входили в делегацию Генассамблеи ООН. Кроме этого МИД РФ упрекнул США в невыплате долга ООН, который уже превысил миллиард долларов.