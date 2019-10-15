В Турции заявили, что санкции делают их сильнее и не остановят военную операцию

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сообщил СМИ, что его страна не прекратит военную операцию в Сирии из-за санкций США.

«Ни в коем случае Турция не позволит создать коридор для террористических формирований прямо у границ», — приводит его слова ТАСС.

По его мнению, курдские формирования являются террористическими организациями и Турция не может допустить создания их автономной зоны. Он также отметил, что санкции только усиливают страны, на которые их накладывают. «Санкции — не путь достижения результатов в международной политике, исходя из мирового опыта», — считает он.

Напомним, что сегодня Минфин США ввел санкции против трех министров страны и двух министерств.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией [в Сирии]», по её мнению, военные действия должны быть прекращены в пользу переговоров. Она подчеркнула, что Германия не поддерживает эту операцию. ФРГ также приостановила поставки оружия в Турцию.

В свою очередь, как сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел сегодня телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Подробности беседы не разглашаются.