В 30 городах проходят обыски у координаторов штаба Навального

С утра в Москве и регионах проходят обыски по «делу ФБК» у сторонников политика Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо». В 9:55 силовики пришли в столичный офис фонда и отключили камеры наблюдения.

Обыски проходят преимущественно у сотрудников штабов, в том числе и бывших. В некоторых регионах изымают технику.

На данный момент известно, что обыски прошли у активистов в городах Йошкар-Ола, Тамбов, Ставрополь, Барнаул, Казань,Чебоксары, Ростов-на-Дону, Владивосток, Архангельск, Белгород, Уфа, Саратов, Екатеринбург, Ярославль, Челябинск, Новокузнецк, Краснодар, Бийск, Ижевск, Самара.

В Следственном комитете РФ сообщают, что обыски проводятся в тридцати субъектах в штабах ФБК. Изымают документы и предметы, нужные для расследования.

Юрист Любовь Соболь в своем микроблоге уточняет, что сейчас силовики приходят к тем активистам, которые не попали в предыдущую волну следственных мероприятий.

Дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией завели якобы по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.