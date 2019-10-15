Минфин США ввел санкции в отношении трех министров и двух министерства Турции

Минфин США ввел санкции против трех турецких министров, а также двух министерств страны, сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список попали министерство энергетики и природных ресурсов и министерство обороны вместе в их руководителями Фатихом Донмезом и Хулуси Акаром. Кроме них туда был включен глава турецкого МИД Сулейман Сойлу.

Американцам и американским компаниям теперь запрещено совершать с ними какие-либо сделки, а все счета подвергшихся санкциям лиц и министерств заморожены.

Эти действия, как указано в документе, стали реакцией на военную агрессию, начатую Турцией на севере Сирии после вывода из страны американского контингента.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что продолжит операцию «Источник мира» в Сирии и захватит ещё город Кобани, отметив, что Россия не против таких действий. Тем временем курды договорились с Дамаском о совместном противостоянии агрессору.

Накануне Дональд Трамп пообещал ввести против Турции экономические санкции, если военные действия не прекратятся. До этого он заявлял о готовности «уничтожить экономику Турции». Также за скорейшее прекращение конфликта выступил совет ЕС по иностранным делам.