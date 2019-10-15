Глава РУСАДА считает, что данные антидопинговой лаборатории подменили чиновники

Глава РУСАДА Юлий Ганус заявил на конференции в Колорадо, что данные Московской антидопинговой лаборатории действительно были изменены перед передачей в Международное антидопинговое агентство, как это ранее утверждала WADA.

По его мнению, за этим могли стоять лишь люди, имеющие непосредственную близость к властям страны. Ганус полагает, что это было сделано для сохранения репутации известных российских экс-спортсменов, которые сейчас занимают значимые должности в органах власти или являются высокопоставленными спортивными чиновниками, сообщает РБК.

«Россия — страна с высоким уровнем развития спорта, но люди, которые несут ответственность за эту ситуацию, выбрали неправильный путь и неправильный подход», — заявил Юрий Ганус.

С его слов, рассказал он об этом, чтобы уберечь от последствий нынешнее и будущее поколения российских спортсменов.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ситуация вокруг возможного отстранения России от участия в Олимпийских играх в 2020 году в Токио «очень серьезная», а Ганус позже напомнил, что WADA может отстранить страну от двух подряд Олимпиад, что приведет к критическим последствиям для спорта в России.