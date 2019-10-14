Турецкая армия продолжит наступление на объединившиеся силы курдов и Сирии

Турецкие вооруженные силы сообщают о ликвидации 550 боевиков, убитых в ходе боевых действий на границе с Сирией, которые начались 9 октября, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что турецкой армии удалось захватить населенный город Сулук, расположенный в провинции Ракка на севере Сирии. Также они захватили города Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд.

Президент Турции Реджеп Эрдоган тем временем заявил, что Россия не против расширения военной операции «Источник мира» и на сирийский город Кобани. Он отметил, что в город Манбидж, который контролируют курды, его армия вторгаться не собирается, сообщает «КоммерсантЪ».

Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на «Аль-Джазиру», курды пришли к соглашению с правительством Сирии, по информации Reuters, переговоры между ними прошли на российской авиабазе в Хмеймиме. Договор, как утверждается, заключается в совместном «противостоянии турецкой агрессии». По информации агентства SANA, сирийские войска уже направлены на север страны.