США и ЕС призвали Турцию остановить военные действия в Сирии, угрожая санкциями

Совет ЕС по иностранным делам считает необходимым прекращение военного конфликта, вызванного продолжающейся турецкой боевой операцией «Источник мира», о начале которой Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 9 октября, передает «Интерфакс».

По мнению представителей совета, международное сообщество и Совет Безопасности ООН должны предпринять усилия «для прекращения этих военных односторонних действий». Они заявили о «немедленном прекращении лицензирования экспорта оружия в Турцию» со стороны некоторых государств.

В комментарии глав МИД стран ЕС содержится напоминание о том, что Евросоюз «не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии в тех областях, где права местного населения игнорируются или нарушаются».

Также в ЕС призывают решать все возникающие проблемы дипломатическим путем, с помощью переговоров, а не военных вмешательств.

За скорейшее прекращение турецкой агрессии выступил и президент США Дональд Трамп, написал в своем твиттере, что хоть США и не станут воевать с Турцией, которая также является членом НАТО, он намерен ввести против неё экономические санкции.

Напомним, что ранее он предупреждал, что может «уничтожить экономику Турции» в ответ на её действия. Также в Госдепе США сделали заявление, что в случае начала этнических чисток курдов или уничтожения мирного населения в отношении Турции будут введены санкции.