Минфин может ввести налог на ПНГ, чтобы дать льготы "Роснефти" и "Газпром нефти"

Минфин планирует ввести налогообложение добычи попутного нефтяного газа (ПНГ) для всех добывающих компаний, чтобы предоставить «Роснефти» и «Газпром нефти» налоговые льготы на 30 миллиардов рублей.

Речь идет о налоговых льготах, которые правительство должно предоставить «Роснефти» и «Газпром нефти» для разработки Приобского месторождения. Ранее утверждалось, что министерство планирует компенсировать расходы за счет привязки размера льгот к цене на нефть, однако сейчас в министерстве отрицают, что такой вариант рассматривается. «Формульное образование налогового вычета [в зависимости от цены нефти] не рассматривается», — сообщили в Минфине «Коммерсанту».

При введении налога на ПНГ по ставке 385 руб. за 1 тыс. кубометров, как сообщает издание, бюджет сможет получить до 33,5 миллиардов рублей ежегодно, однако эта налоговая нагрузка распределится равномерно по всей отрасли, так как на долю этих двух компаний приходится лишь 62% всей добычи ПНГ. В частности, под действие налога подпадают также ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» с самыми высокими показателями по рынку.

Как сообщает собеседник «Коммерсанта», в «Роснефти» не видят смысла компромисса с Минфином и недовольны затягиванием внесения законопроекта, учитывая, что ранее его уже подписали премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

Ранее директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов заявил, что рост прибыли нефтяных компаний не способствует появлению новых проектов и расширению инвестиций, так как средства тратятся на погашение кредитов, выкуп акций и выплаты дивидендов.