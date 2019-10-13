Москва обвинила США в давлении на ООН через игнорирование взносов

По данным российского МИД, долг Вашингтона перед Организацией Объединенных Наций (ООН) превысил миллиард долларов.

Как говорится в сообщении на сайте министерства, более 50 стран-членов ООН, включая США, до сих пор не выплатили взносы за текущий год, в связи с чем организация вынуждена «принимать меры жесткой экономии».

«Таким образом, уже в ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг», – отмечает МИД.

Поясняется, что с середины октября Совбез и Генассамблея ООН будут вынуждены проводить два заседания в день вместо четырех. Кроме того, организации придется экономить на электричестве, кондиционировании и охране. Объем подлежащих переводу на шесть официальных языков ООН документов также сократят.

По данным российского внешнеполитического ведомства, главным неплательщиком являются США, чей долг перед регулярным бюджетом ООН составляет более миллиарда долларов. При этом подчеркивается, что российская сторона исправно и своевременно оплачивает все взносы.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», – констатирует МИД РФ.

Отмечается, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш проинформировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН.

Напомним, в сентябре десять российских делегатов Генассамблеи ООН не могли получить американские визы.