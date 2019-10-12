Владимир Путин назвал условие, при котором российские военные уйдут из Сирии

Президент России Владимир Путин считает, что Сирию необходимо освободить от любого иностранного военного присутствия.

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», – цитирует «РИА Новости» слова Владимира Путина. По его словам, это распространяется и на Россию, если в будущем «легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил».

Глава государства отметил, что вопрос открыто обсуждается со всеми партнёрами Москвы, в том числе с иранскими, турецкими и американскими властями. Он подчеркнул, что «территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российский лидер призвал спецслужбы СНГ активизировать работу в связи с турецкой военной операцией, начавшейся 9 октября в Сирии.