Двое сирийцев пострадали при попытке подрыва российских военных боевиками ИГ

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за попытку подрыва российских военнослужащих на юге Сирии.

Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, занимающийся мониторингом деятельности террористов в Сети.

Накануне, 11 октября, на маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Деръа на юге Сирии взорвалось самодельное устройство. Никто из россиян не пострадал. Второй взрыв прогремел, когда на место происшествия прибыли сотрудники сирийских органов безопасности. Двое из них получили легкие ранения, был поврежден автомобиль. Позднее ответственность за взрывы взяли на себя боевиги ИГИЛ [также «Исламскоге государство» или ИГ; террористическая организация, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин рассказал, что 10 октября было зафиксировано 28 обстрелов населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, пишет «Интерфакс». По словам главы ЦПВС, боевики активизировались в разных районах Сирии на фоне турецкой военной операции на северо-востоке страны.

Между тем США заявили, что американские войска в Сирии подверглись обстрелу «с турецких позиций» и призвали Анкару прекратить все операции, которые могут потребовать от Вашингтона «немедленных оборонительных действий», передает CNN со ссылкой на сообщение Пентагона.

Ранее президент России Владимир Путин выразил сомнения по поводу того, что Турция сможет сдерживать боевиков на севере Сирии после начала операции «Источник мира», и в связи этим призвал спецслужбы стран СНГ мобилизовать свои ресурсы.