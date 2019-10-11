Суд отказал прокуратуре в просьбе арестовать квартиру Навального в Марьине

Черемушкинский суд Москвы принял решение отказать в просьбе прокуратуры об аресте единственной квартиры политика Алексея Навального, передает ТАСС.

Ранее о требовании прокуратуры арестовать его единственную квартиру площадью 78,5 квадратных метров в районе Марьино сообщил сам политик в своем Instagram. Причиной просьбы в суде назвали обеспечительную меру по двум искам на пять миллионов рублей.

Кроме Навального прокурор, как сообщили в суде, также просил арестовать квартиры сотрудников ФБК Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, главы московского штаба Навального Олега Степанова, ведущего «Навальный Live» Владимира Милова, а также незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Александра Соловьева и Ильи Яшина.

В пресс-службе суда уверяют, что решение об отказе было вынесено еще 9 октября. Сам Навальный сообщил о претензиях прокуратуры только сегодня, сославшись на официальное письмо.