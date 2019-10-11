Путин призвал спецслужбы СНГ активизировать работу в связи с ситуацией в Сирии

Владимир Путин сомневается, что Турция сможет сдерживать боевиков на севере Сирии после начала операции «Источник мира».

Свое мнение российский президент высказал на заседании Совета глав государств СНГ, проходящем в Ашхабаде. «Потерпев поражение в Сирии, многие боевики передислоцируются в другие регионы, где стремятся создать новые опорные пункты – на Балканах, в Юго-Восточной Азии и, конечно, к сожалению для нас, на южных рубежах Содружества», – передает слова президента пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что на севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики «Исламского государства» [также ИГ или ИГИЛ; террористическая организация, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru], которые до сих пор обороняли от них курдские военные формирования. Теперь, по словам президента, курды бросят эти лагеря, а боевики «просто могут разбежаться». «Я не уверен, сможет ли турецкая армия – и как быстро – взять это под контроль», – сказал Владимир Путин.

Он сообщил, что, по данным Главного разведывательного управления Генштаба России, в регионе находятся сотни и даже тысячи боевиков, которые представляют реальную опасность для СНГ. «Мы должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование возникающей новой угрозы», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что в этом процессе должны активно участвовать «специализированные структуры Содружества, в частности Антитеррористический центр СНГ».

Между тем в Турции заявили об уничтожении 342 террористов в ходе начавшейся 9 октября военной операции на севере Сирии, сообщает ТАСС. В Евросоюзе выражают опасение, что происходящие события приведут к новым потокам беженцев.