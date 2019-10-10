Зеленский заявил, что хотел бы "посмотреть в глаза" Путину, но "все против"

Во время пресс-марафона украинский лидер заявил, что двусторонняя встреча с Владимиром Путиным пока не планируется.

Напомним, в четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский проводит десятичасовой пресс-марафон, в ходе которого он будет отвечать на вопросы 300 аккредитовавшихся журналистов.

Одним из первых корреспонденты задали украинскому лидеру вопрос о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, на что Зеленский заявил, что ближайшая его встреча с российским коллегой состоится в рамках «нормандского формата», однако двусторонняя беседа политиков пока не обсуждается.

«Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже — давайте встречаться. Встречаться мы можем в двух форматах — "нормандском формате" и в ходе прямой встречи с президентом России. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — сказал Зеленский, не уточнив при этом, кто именно выступает против его саммита с Путиным.

Он также добавил, что варианты даты проведения встречи лидеров стран по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате» будут обсуждаться в ближайшие дни. Там президент Украины планирует вновь поднять тему возвращения Крыма.

«"Нормандский формат" — это еще возможность возвращения вопроса Крыма. Просто возвращение его хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует никакого трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров — европейцев и США, которым мы очень благодарны. Вопрос Крыма — он там есть в санкционном формате, пока только так», — цитирует его слова РИА «Новости».