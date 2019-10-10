Зеленский начал десятичасовой пресс-марафон на гастрономическом рынке

Президент Украины Владимир Зеленский проводит сегодня пресс-марафон, на котором «в течение всего дня», около 10 часов, будет отвечать на вопросы более 300 аккредитовавшихся журналистов.

Как сообщает сайт Офиса президента, мероприятие пройдет на гастрономическом рынке Kyiv Food Market, расположенном на территории бывшего завода «Арсенал». Кроме того, необычен и формат встречи: журналистов будут пускать группами по семь-десять человек за один стол с президентом, и с каждой группой он будет беседовать по 20-30 минут. При этом СМИ также ведут онлайн-трансляции пресс-конференции.

Ранее анонсировалось, что президент проведет крупную пресс-конференцию спустя 100 дней после избрания, однако она не состоялась.

Большая часть вопросов журналистов на момент начала встречи связаны с внешней политикой в отношении проблем Крыма, Донбасса и разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Я ничего этого не боюсь. В любой момент в любую секунду, если это общество захочет, чтобы я не был президентом. Кровопролития не будет», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможности нового Майдана из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Также он сказал, что прекращение войны его главная цель и что встреча с Владимиром Путиным для этого необходима. Зеленский пообещал провести местные выборы по всей стране, как только сможет устроить их, не нарушая закон, и вмешаться в работу суда, «если результат будет таким, что ему придется защищать страну». Последнее он продекларировал, отвечая на вопрос о Приватбанке.