Памфилова сообщила Путину о "беспрецедентных по цинизму" выборах в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала Санкт-Петербург и Москву «двумя горячими точками» на прошедших выборах.

Об этом она рассказала президенту Владимиру Путину во время встречи в среду, 9 октября, сообщает ТАСС.

По словам Памфиловой, избирательная кампания 2019 года в России в целом «как никогда прошла довольно хорошо», «живо» и «свободно».

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Однако ЦИК все же обозначил «две горячие точки», на которых были зафиксированы нарушения: выборы в Мосгордуму и муниципалитеты Санкт-Петербурга. Особенно Памфилову огорчила петербургская кампания, которую она назвала «беспрецедентной по цинизму и нарушениям».

Глава ЦИК также рассказала о подготовке комиссией ряда предложений по регулированию взаимодействия между федеральной властью и муниципальной. «Мы готовы за все отвечать, но должны быть определены полномочия, чтобы это была все-таки единая избирательная система — это не значит, что вертикаль жесткая, но чтобы люди несли ответственность за то, что они делают и не ориентировались на местного князька, а все-таки ориентировались и на проблемы города, и на проблемы государственные. Это все возможно в рамках закона и Конституции», — заявила она российскому президенту.