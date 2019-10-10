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Эксперты готовятся рассказать о промахах губернаторов не из "Единой России"

Политика
13:05, 10 октября 2019

К годовщине избрания в 2018 году в ряде регионов губернаторов, принадлежащих к системным оппозиционным партиям, обнародуют серию экспертных докладов, в которых расскажут о проблемных для них местах.

Как сообщают два близких к АП собеседника «Ведомостей», одним из инициаторов создания этих докладов выступила администрация президента, другой собеседник издания это заявление опроверг.

Как прокомментировал газете политолог Евгений Минченко, он с содержимым доклада знаком. По его словам, там приводятся основные проблемы, как, например, «разрыв коммуникаций с федеральными властями, заксобранием». Как он считает, в случае, если «лучше» от их губернаторства не стало, это может стать аргументом в пользу «Единой России» на последующих выборах глав регионов.

Тем временем губернатор Иркутской области от КПРФ Сергей Левченко внес законопроект о повышении своей зарплаты на 44%, а также поднимающий зарплаты другим госслужащим региона. Дополнительные расходы бюджета от этой инициативы на 2020 год он оценил в 128 миллионов рублей, передает радиостанция «Говорит Москва».

Главу Иркутской области называют вероятным претендентом на отставку во второй половине октября. В его администрации такие слухи опровергли.

Теги: Губернаторы

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