В Минюсте назвали зарубежные источники финансирования ФБК

Минюст считает, что Фонд борьбы с коррупцией выполнял политические функции, получая при этом иностранное финансирование.

Соответствующее заявление сделал и. о. главы департамента ведомства по делам НКО Владимир Титов, передает «Интерфакс».

«Основанием решения о присвоении ФБК статуса иностранного агента стало то, что сотрудники фонда осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия», – сказал Титов.

По его словам, в ходе проверки ГУ Минюста по Москве были однаружены несколько денежных траншей, поступивших в организацию из-за рубежа. Представитель ведомства уточнил, что ФБК получил таким образом средства на общую сумму 140 тысяч рублей.

На сайте Минюста в качестве источников финансирования основанного Алексеем Навальным ФБК указаны американская компания Star-Doors.Com LLC, а также испанская компания Roberto Fabio Monda Cardenas.

Кремль между тем заявил, что не имеет позиции в связи с признанием ФБК иностранным агентом. «Кремль не выносит подобных решений, это прерогатива Минюста», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.