В Кремле опровергли и назвали "криминальным чтивом" статью о работе ГРУ в ЕС

Дмитрий Песков отверг возможность существования дестабилизирующего Европу отдела ГРУ после публикации The New York Times.

Напомним, ранее авторитетная американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказала о якобы действующем в Европе подразделении ГРУ, целью которого является дистабилизация ситуации в западных государствах. Среди операций, которые организовал данный отдел, издание назвало отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также попытку переворота в Черногории.

Как передает «Интерфакс», комментируя данную информацю, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отнес публикацию NYT к разряду «"криминального чтива", pulp fiction по-английски».

Он также отметил, что Владимир Путин своими действиями неоднократно подтверждал, что Россия «заинтересована в выстраивании добрых отношений и с Европой в целом, и с европейскими странами на двусторонней основе».