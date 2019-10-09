Спецподразделение ГРУ, действующее уже 10 лет, вычислили после дела Скрипалей

Газет The New York Times сообщила о секретном подразделении ГРУ (сейчас — Главного управления Генштаба), которое причастно к отравлению Скрипалей в Великобритании, болгарского бизнесмена и причастно к попытке переворота в Черногории.

Это журналистам подтвердили источники в спецслужбах четырех стран. По их данным, спецподразделение действует больше десяти лет, однако обнаружить его смогли лишь сейчас. Внимание европейских спецслужб оно привлекло в 2016 году после неудачной попытки переворота в Черногории, целью которого был срыв вступления страны в НАТО. Один из предполагаемых сотрудников ГРУ даже был тогда заочно приговорен к тюремному сроку.

Согласно данным издания, попытка отравления Сергея Скрипаля в Великобритании была спланирована заранее. За год до нее в страну прилетал один из подозреваемых Александр Мишкин (также известный как «Петров») и двое его коллег Сергей Павлов и Сергей Федотов — как предполагается, для отработки плана. Западные спецслужбы выяснили, что «Павлов» и «Федотов» также участвовали в попытке отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Руководит спецподразделением, как утверждается, генерал Андрей Аверьянов, получивший в 2015 году звание Героя России.

Издание также приводит слова бывшего офицера ГРУ, который подтвердил, что подразделение специализируется на подготовке «диверсионных миссий» и может осуществить «взрывы, убийства, что угодно». «Там служили серьезные ребята. Они были офицерами, которые работали под прикрытием и в качестве международных агентов», — сообщил он.

Пресс-секретарь перзидента РФ Дмитрий Песков посоветовл газете обратиться за комментариями к Минобороны, в российском военном ведомстве публикацию NYT не прокомментировали.