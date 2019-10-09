СК рассказал о ранее неизвестных фактах обстрелов в ДНР и ЛНР

Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов украинскими военными гражданского населения Донбасса.



Как передает пресс-служба ведомства, украинские силовики с 19 по 30 сентября вели прицельные обстрелы гражданской инфраструктуры в Петровском, Новоазовском и Никитовском районах. Кроме того, 3 октября из гранатометов были обстреляны не являющиеся военными целями объекты в Кировском районе ДНР, в результате чего пятеро мирных жителей получили ранения.

Также СК сообщил о ранее неизвестных случаях обстрелов в населенных пунктах самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным ведомства, в период с 18 марта по 25 сентября были частично или полностью разрушены 386 жилых зданий.

«Украинские военнослужащие продолжают игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, предусмотренные Протоколом о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандумом к нему», – отмечается в сообщении.

В связи с выявленными фактами заведены дела по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»). Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений и определение причастных к ним должностных лиц среди украинских военных.

Между тем в ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками села Петровское из стрелкового оружия, передает ТАСС со ссылкой на главу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Киев перенес дату начала отвода войск в Донбассе из-за нарушения «режима тишины».