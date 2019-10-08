В Гонконге допустили возможность привлечения военных с материкового Китая

Глава Администрации Гонконга Кэрри Лам предложила иностранным наблюдателям признать, что четырехмесячные протесты с эскалацией насилия нельзя называть «мирным движением за демократию». Она не исключила, что при ухудшении ситуации могут быть призваны военные силы с материковой части Китая, передает Associated Press.

При этом Лам надеется, что правительству все-таки удастся самостоятельно уладить ситуацию. «Я до сих пор твердо чувствую, что мы должны сами найти решения. Это также позиция центрального правительства, согласно которому Гонконг должен решить проблему самостоятельно, но если ситуация станет настолько плохой, то нельзя исключать никаких вариантов, если мы хотим, чтобы у Гонконга был хотя бы еще один шанс», — заявила она на прошедшей пресс-конференции.

Отмечается, что Гонконгу уже нанесен серьезный ущерб в туристической и бизнес-сфере. За последние четыре дня был задержан 241 человек. 44 из них обвинялись в новом правонарушении, ношении маски во время массового мероприятия. Всего с начала июня в Гонконге арестовано 2363 человека, из которых 200 обвинены в беспорядках.

Критики властей Гонконга опасаются, что Кэрри Лам воспользуется законом о чрезвычайном положении, чтобы начать использовать более агрессивные меры противодействия.