МЭР переложил на Минфин ответственность за рост налогов на малый бизнес

В пресс-службе Минэкономразвития утверждают, что ведомство не влияет на алгоритм индексации налогов, и переадресовывают вопросы по теме к Минфину.

Накануне стало известно о максимальном за пять лет росте единого налога на вмененный доход, который в 2020 году увеличится сразу на 4,9%. В министерстве это объясняют ежегодной индексацией налогов, передает РБК.

При этом в Минэкономразвития поясняют, что ведомство «не обладает полномочиями вносить соответствующие корректировки» в соответствующий алгоритм вычисления индекс-дефлятора. Утверждается, что изменить ситуацию можно, лишь внеся поправки в Налоговый кодекс.

«Вопрос об очередной заморозке коэффициентов в Налоговом кодексе обсуждается отдельно от рассматриваемого приказа. Ранее Минэкономразвития обсуждало такую заморозку, но это предложение не было поддержано Минфином», — цитирует представителя ведомства издание.

Ранее представители бизнеса обратились к министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением о существенном пересмотре подходов к налогообложению и предоставлению льгот малому и среднему бизнесу, в частности, это относилось к альтернативам ЕНВД, который будет отменен в 2020 году.