Лукашенко вступился за Зеленского, в которого с Запада "только камни бросают"

Президент Белоруссии упрекнул Запад в том, что он бросил Владимира Зеленского «один на один» с проблемами Донбасса.

Слова Александра Лукашенко, произнесенные им во время выступления на форуме «Минский диалог», приводит «Интерфакс». Белорусский президент подчеркнул, что Европа отвернулась от нового лидера Украины, когда в Киеве «без разбора используют определенные силы, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента».

Лукашенко добавил, что «Европа безмолвствует», когда во Владимира Зеленского «и с Востока, и с Запада только камни бросают». «Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам», — заявил лидер Белоруссии.

При этом политик также выразил обеспокоенность известием о намерении НАТО провести масштабные учения у границ Белоруссии в Польше. «Какой в связи с этим можно задать вопрос риторический? Не знаю, кому это надо», — отметил он.

По мнению Лукашенко, Европе стоит принять декларацию о неразмещении РСМД, которая пусть и не будет равноценной заменой Договору, но может стать практическим вкладом в реализацию инициативы Минска о запуске международного диалога о безопасности.

Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин послал лидерам стран НАТО письма с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности.