Клювгант оценил иск МВД к Навальному как злоупотребление правом

Партнер, соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант дал правовую оценку иска ГУ МВД к политику Алексею Навальному и другим оппозиционерам.

«Насколько я понимаю, никто из ответчиков не просил стягивать такие силы и применять их так, как они применялись. Превращение государственной функции, возложенной на полицию, в платную услугу — это, в моем понимании, что-то из ряда вон выходящее», — приводит его слова Znak.com.

По его мнению, этот иск демонстрирует злоупотребление правом со стороны правоохранительных органов. Клювгант отметил, что ни разу за время своей работы не сталкивался с подобным.

«Ничего такого, что не входит в их функции, они там не делали, решение о том, какие силы привлечь и как их использовать, принимали не ответчики, а руководство полиции. Соответственно, пусть там они между собой и разбираются в том, сколько они денег налогоплательщиков потратили, насколько эффективно и на какие цели. И, наверное, контрольно-надзорные органы тоже этим должны были бы поинтересоваться», — говорит адвокат.

В своей оценке причин столь оригинального иска он сошелся с мнением на этот счет сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, предположив, что это является попыткой «экономически обескровить преследуемых по разным направлениям ответчиков».

Отметим, что ГУ МВД не первый истец, потребовавший компенсации с Навального — ранее это уже проделали ресторан «Армения», ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс» и столичное ГБУ «Автомобильные дороги». Также более тысячи силовиков провели обыски в штабах Навального и в домах его сотрудников в 41 городе России из-за уголовного дела об отмывании 75 миллионов рублей, которое завели на Фонд борьбы с коррупцией.

«Все вдруг вспомнили, что именно в этом случае они понесли имущественный вред. Когда город перекрывается по каким-то другим причинам, например, для всеобщего организованного веселья, спортивного мероприятия или для проезда каких-то великих людей, никаких вопросов не возникает, а тут вдруг все вспомнили об убытках. Поэтому, конечно, такое амбре от всего этого не очень хорошее исходит», — подытожил Вадим Клювгант.

Напомним, ранее стали известны детали иска, поданного ГУ МВД к оппозиционным политикам, близким к Алексею Навальному, и к нему самому. Полиция потребовала от них компенсации в почти 18 млн рублей за привлечение дополнительных сил ведомства на летние акции.