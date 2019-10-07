Власти Ирана опровергли связь задержания Юлии Юзик со шпионажем

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали не из-за подозрения в работе на Израиль, а из-за проблем с визой, пишет РИА «Новости».

Об этом представителям СМИ рассказал член иранского правительства Али Рабии. Он также подчеркнул, что дело Юлии Юзик не относится к компетенции иранской контрразведки и «быстро рассматривается» властями.

Ранее о том, что российскую журналистку могут отпустить в ближайшие дни, сообщал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Напомним, что Юлия Юзик находится под стражей в Тегеране уже в течение шести дней.