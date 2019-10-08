Фейк недели. Киселев не нашел в Африке "войск Пригожина"

В «Вестях недели» заявили, что российские инструкторы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) никак не связаны с ЧВК Вагнера.

В репортаже ВГТРК рассказывалось о российских профессиональных военных, которые по контракту обучают армию ЦАР. И сами дававшие интервью инструкторы, и ведущий программы Дмитрий Киселев заверили, что отношения к событиям в этой стране «Вагнер» не имеет. Однако в кадр «Вестей» попали «10 заповедей бойца», которые отпечатаны на листке с наградой «Вагнера».

«10 заповедей бойца» // стоп-кадр: программа «Вести недели»

СМИ связывают военную компанию Вагнера с предпринимателем Евгением Пригожиным, известным в качестве «кремлевского повара». Бойцы данной ЧВК участвовали также в военной операции в Сирии – как помогая официальным силам Минобороны, так и отстаивая частные бизнес-интересы.

Снять фильм о наемниках из России хотели в прошлом году журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Но были убиты по прилете в ЦАР. По данным центра «Досье», к операции могут быть причастны люди, связанные с «Вагнером». В ЧВК это отрицают. При этом «Новая газета» в недавнем расследовании утверждает, что приписываемый Пригожину личный самолет с номером VP-CSP был в ЦАР за 10 дней до убийства...

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Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2019 под заголовком «Киселев не нашел Пригожина в Африке».